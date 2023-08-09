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13:00, 9 августа 2023 года Завершился показ фильма "Стаханов. Русский характер" команды ГТРК "Орел" Финал прошел в парке Победы под открытым небом.







Проект ГТРК "Орел" рассказывает о крепком русском характере и трудовых подвигах легендарного шахтера и орловца Алексея Стаханова. Фильм объехал многие уголки области: Кромы, Мценск, Болхов, Ливны.



Лента получила отклик не только у молодежи, но и у старшего поколения. После выхода на экран "Стаханов" был отмечен на профессиональных конкурсах. Несколько дней назад в Дагестане картина получила спецприз на фестивале "Голос Евразии".



Создавался документальный фильм в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Ленту подготовили журналисты ГТРК "Орел" Анна Боева, Игорь Свеженцев и Юлия Сулим.





Александра Бахтина



