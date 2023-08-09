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10:50, 9 августа 2023 года

Народные приметы в день целителя Пантелеимона

9 августа христиане отмечают большой православный праздник.


В православной церкви 9 августа проходит день памяти великомученика  целителя Пантелеймона.

Испокон веков его считали покровителем врачей и докторов. Часто у него просят помощи о своем здравии и своих близких. Он залечивает и душевные раны. Его просят о благополучном возвращении домой воинов, которые встали на защиту родины.

Наши предки считали, что в этот день нужно:

- Украшать дом подсолнухами, чтобы  улучшить финансовое положение;

- Молодые девушки, которые хотели выйти замуж, клали под подушку любую мужскую вещь. Это был подарок для суженного. Если парень явился во сне, то наяву дама вскоре выходила замуж;

- Если вчера мы воздержались от выпечки, то сегодня наоборот нужно печь пирожки с капустой и раздавать малым детям. Тогда счастье в доме будет целый год.

Что нельзя делать в святой день:

- В этот день категорически нельзя работать, иначе осенью гроза уничтожит весь урожай;

- 9 августа нельзя сплетничать или обсуждать человека за спиной;

- Желать людям зла, иначе весь негатив вернется к вам;

- В день памяти Пантелеимона нужно помогать нуждающимся.




Александра Бахтина
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