Народные приметы в день целителя Пантелеимона

9 августа христиане отмечают большой православный праздник.

В православной церкви 9 августа проходит день памяти великомученика целителя Пантелеймона.

Испокон веков его считали покровителем врачей и докторов. Часто у него просят помощи о своем здравии и своих близких. Он залечивает и душевные раны. Его просят о благополучном возвращении домой воинов, которые встали на защиту родины.



Наши предки считали, что в этот день нужно:

- Украшать дом подсолнухами, чтобы улучшить финансовое положение;

- Молодые девушки, которые хотели выйти замуж, клали под подушку любую мужскую вещь. Это был подарок для суженного. Если парень явился во сне, то наяву дама вскоре выходила замуж;

- Если вчера мы воздержались от выпечки, то сегодня наоборот нужно печь пирожки с капустой и раздавать малым детям. Тогда счастье в доме будет целый год.





Что нельзя делать в святой день:

- В этот день категорически нельзя работать, иначе осенью гроза уничтожит весь урожай;

- 9 августа нельзя сплетничать или обсуждать человека за спиной;

- Желать людям зла, иначе весь негатив вернется к вам;

- В день памяти Пантелеимона нужно помогать нуждающимся.