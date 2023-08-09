Орловщина наращивает обороты производства сельхозпродукции
Регион стал лидером в Черноземье.
За первые шесть месяцев текущего года Орловская область стала лучшей среди регионов Черноземья по индексу производства продукции сельского хозяйства. По данным Росстата он составил 111,2 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022-го.
Как сообщает тг-канал “Телеграммы из Орла”, в среднем по стране сельское хозяйство увеличило производство почти на 3 %. Хороший рост показателей также наблюдается в Брянской, Ярославской и Рязанской областях.