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11:00, 9 августа 2023 года В больнице Боткина Орла начал работу центр амбулаторной хирургии В нем врачи выполняют операции, не требующие круглосуточного наблюдения и нахождения в стационаре.







Это первый и пока единственный центр в областной столице, где подобная помощь оказывается бесплатно. Хирургический центр расположился в поликлинике на пятом этаже, где проходят операции по общей хирургии.



Операции одного дня будут выполняться в области эндоскопии, травматологии, проктологии, оториноларингологии, урологии и других.



– Любые платные центры в Орле делают это за очень хорошие деньги. А мы эту систему выстроили так, что помощь больной может получить помощь в рамках ОМС, - рассказал врач-уролог центра амбулаторной хирургии Больницы Боткина Олег Куржупов.





Елена Литинская



