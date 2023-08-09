В Нарышкино при пожаре в гараже пострадал 68-летний мужчина

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9:59, 9 августа 2023 года
В Нарышкино при пожаре в гараже пострадал 68-летний мужчинаОгонь уничтожил один из боксов и автомобиль.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сообщение о возгорании гаража на улице Садовой в поселке Нарышкино поступило вчера в 14.26. К прибытию пожарных полыхало одно из помещений по всей площади, а также смежная крыша. Вместе со специалистами пламя тушили и добровольцы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пострадал хозяин сгоревшего гаража, 68-летний мужчина. С термическими ожогами его доставили в областную больницу. Также огонь уничтожил стоящую в боксе “Ладу Калину”.
Ксения Солоухина