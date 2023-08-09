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10:00, 9 августа 2023 года

На Орловщине вынужденным переселенцам помогают подготовиться к школе

Ребята бесплатно получают ручки, тетради, карандаши и другие принадлежности.



В семье Слюсар, проживающей в Орле, шестеро детей. Четверо ребят учатся в школе. Семья приехала в Орел из Херсона и планирует остаться здесь навсегда. Супруги с детьми проживают в двухэтажном доме, который приобрели с помощью жилищного сертификата.

В Урицком районе проживает Ольга Шарова, у которой семеро детей и два внука. Четверо – школьники. Они обучаются во втором, пятом, шестом и девятом классе. Семья эвакуировалась из Харькова в село Большое Сотниково, в планах переехать в Нарышкино, всего в доме проживают 13 человек.

Теперь в школьных портфелях ребят будет все необходимое. Наборы к школе ученикам вручила депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко.


Эльза Ахмедбекова
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