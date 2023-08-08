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20:04, 8 августа 2023 года Поджигатель администрации Орловской области признан невменяемым Суд направил мужчину на принудительное лечение.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мужчину, который пытался поджечь администрацию Орловской области 24 августа 2022-го года, суд признал невменяемым. Его направили на принудительное лечение.



Напомним, осужденный на велосипеде бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери центрального входа. Пожар быстро потушили работники администрации. Один из них – Александр Масалов – в процессе получил ожоги.



На момент преступления мужчина в прямом смысле жил на берегу Оки. У него шестеро детей, которым он не платил алименты.



Осужденный находился в федеральном розыске. Как выяснилось, мужчина сам получил ожоги во время бросков коктейлей Молотова.





