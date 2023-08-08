Поджигатель администрации Орловской области признан невменяемым
Суд направил мужчину на принудительное лечение.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мужчину, который пытался поджечь администрацию Орловской области 24 августа 2022-го года, суд признал невменяемым. Его направили на принудительное лечение.
Напомним, осужденный на велосипеде бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери центрального входа. Пожар быстро потушили работники администрации. Один из них – Александр Масалов – в процессе получил ожоги.
На момент преступления мужчина в прямом смысле жил на берегу Оки. У него шестеро детей, которым он не платил алименты.
Осужденный находился в федеральном розыске. Как выяснилось, мужчина сам получил ожоги во время бросков коктейлей Молотова.