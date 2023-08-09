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9:30, 9 августа 2023 года В поселке Покровское Орловской области завершается строительство универсальной спортплощадки Она обошлась в десять миллионов рублей.



Фото: администрация Покровского района

Новая спортивная площадка появилась на территории центра допобразования "Энергия". На объекте обустроили футбольное и баскетбольное поле, места для игры в пляжный волейбол и прыжков в длину, беговую дорожку, а также установили трибуны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Сумма контракта на строительство составила десять миллионов рублей.









Ксения Солоухина



