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19:31, 8 августа 2023 года Осенью в Орловской области откроется обновленная поликлиника Сосковской ЦРБ Финансирование работ составляет порядка 36 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается реализация региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2023-м году в ее рамках отремонтируют семь поликлиник. По поручению губернатора Андрея Клычкова в программу включили поликлинику Сосковской ЦРБ.



Общее финансирование – порядка 36 миллионов рублей. Ввести медучреждение в эксплуатацию планируют осенью. Работы идут в графике, все стройматериалы закуплены.



Как сообщает региональный информационный портал, сейчас на объекте завершен демонтаж, здание укреплено, установлены стеклопакеты. Продолжается отделка внутри здания. Также рабочие меняют систему водоотведения. Стены будущего рентген-кабинета оштукатуриваются спецматериалами.





Артем Ежаков



