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19:14, 8 августа 2023 года В Орле от урагана наиболее пострадал Заводской район В областной столице продолжаются аварийно-восстановительные работы.



Фото: мэрия Орла

В Орле продолжают опиливать и убирать поваленные деревья и оборванные линии электропередачи. Это – последствия урагана, прошедшего в областной столице 7 августа. Как сообщили в мэрии, наиболее пострадал Заводской район – в единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать заявки.



В Железнодорожном районе работы практически завершены по всем проблемным адресам. Продолжается вывоз порубочных остатков. Электричество вернулось в дома жителей улицы Рельсовой.



В Советском районе с общегородской территории вывезено четыре из шести поваленных деревьев. С улиц Матросова и Пожарной они будут вывезены в ближайшие дни. Продолжаются работы и в Северном районе.



Напомним, что восстановительные работы после урагана могут продлиться в Орле до конца недели.











Артем Ежаков



