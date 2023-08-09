Орловщина доставила гуманитарный груз пограничникам

В него вошла экипировка, аптечки, маскировочные сети.
Фото: архив "Вести-Орел"
Посылку сформировали для пограничников ФСБ, находящихся в Белгородской области. Бойцам передали бронежилеты, тактические шлемы, перчатки и аптечки, спальные мешки, кроссовки, термобелье, активные наушники, а также 50 маскировочных сетей, которые сшили в подведомственных учреждениях департамента образования.
По информации пресс-службы областного правительства, все необходимое для военнослужащих помог закупить один из орловских меценатов.