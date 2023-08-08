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18:50, 8 августа 2023 года Под Орлом юрлицо заплатило полмиллиона рублей за подаренный рециркулятор Приговор вынес ливенский мировой судья.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей. Из дела следует, что председатель Колпнянского районного потребительского общества за общее попустительство по службе незаконно передала начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны рециркулятор для обеззараживания воздуха, купленный для нужд райпо.



Штраф уже оплачен. В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении начальника территориального отдела Роспотребнадзора еще расследуется.





Артем Ежаков



