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7:00, 9 августа 2023 года

Фольклор Орловщины может быть включен в федеральный реестр

В стране создадут список объектов нематериального этнокультурного достояния.

Фото: архив "Вести-Орел"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке формирования и ведения реестра объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев.

В нем будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры. Реестр позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.

Фольклор, обычаи и традиции Орловщины имеют большие шансы на включение в перечень. В частности, в регионе работают над сохранением самобытного голохвайского языка, а также уникальной техники вышивки "Орловский спис".

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Артем Ежаков
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