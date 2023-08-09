Полицейские нашли в гараже у орловца почти килограмм марихуаны и растущую коноплю
Возбуждено уголовное дело.
Фото: архив "Вести-Орел"
Место для выращивания "запрещенки" житель Орловской области обустроил в подвале своего гаража. Злоумышленника задержали полицейские. У мужчины изъяли несколько кустов конопли весом почти 864 грамма, 954 грамма марихуаны, а также инструменты, предназначенные для изготовления наркотика.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.