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8:30, 9 августа 2023 года Полицейские нашли в гараже у орловца почти килограмм марихуаны и растущую коноплю Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

Место для выращивания "запрещенки" житель Орловской области обустроил в подвале своего гаража. Злоумышленника задержали полицейские. У мужчины изъяли несколько кустов конопли весом почти 864 грамма, 954 грамма марихуаны, а также инструменты, предназначенные для изготовления наркотика.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.





Ксения Солоухина



