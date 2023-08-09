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5:00, 9 августа 2023 года

МВД России предупредило орловцев о новых намерениях украинских телефонных мошенников

Граждан пытаются вовлечь в совершение диверсий и террористических актов.

Фото: архив "Вести-Орел"

МВД России предупреждает, что украинские телефонные мошенники теперь хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами.
"Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Предлоги разные, но все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", – сообщили в полиции.
Сотрудники ведомства призывают граждан не попадаться на уловки мошенников и напоминают: что атаки на военные и стратегически важные объекты законом трактуются как диверсия или теракт. За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.


Артем Ежаков
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