Главная » Новости



5:00, 9 августа 2023 года МВД России предупредило орловцев о новых намерениях украинских телефонных мошенников Граждан пытаются вовлечь в совершение диверсий и террористических актов.



Фото: архив "Вести-Орел"

МВД России предупреждает, что украинские телефонные мошенники теперь хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами.

"Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Предлоги разные, но все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", – сообщили в полиции. Сотрудники ведомства призывают граждан не попадаться на уловки мошенников и напоминают: что атаки на военные и стратегически важные объекты законом трактуются как диверсия или теракт. За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.





Артем Ежаков



