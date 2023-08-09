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8:00, 9 августа 2023 года Жители Орловщины до 13 августа могут проголосовать за подключение к мобильному интернету Регион участвует во всероссийском голосовании.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловцы могут выбрать, какой населенный пункт по их мнению нуждается в получении мобильного доступа к интернету в первоочередном порядке. Отдать голос можно за населенные пункты, где проживает от 100 до 500 человек.



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проголосовать можно двумя способами: на портале Госуслуг до 13 августа 2023 года и письмом в Минцифры через почту до 10 сентября 2023 года. Отдать голос имеют право граждане, которым исполнилось 18 лет, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Орловской области.





Сергей Силаев



