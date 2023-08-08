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19:30, 8 августа 2023 года В Орле разрабатывают проект по благоустройству скверов Гуртьева и Бунина Преобразить их планируют в следующем году.





Скверы Гуртьева и Бунина стали лидерами по итогам народного голосования, в ходе которого горожане выбирали территории для благоустройства в 2024 году. На данный момент ведутся проектные работы, ход которых проконтролировал глава региона Андрей Клычков. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе ремонта планируется сохранить общую геометрию территории, обустроить парковку и установить современное освещение. Кроме того, у библиотеки появятся два новых прохода с местами для отдыха. "Сквер Гуртьева находится в самом центре города, является публичным местом и давно заслуживает того, чтобы его благоустроили. Орловцы проголосовали за этот сквер, как и за сквер им. И.А. Бунина, поэтому все работы необходимо выполнить с учетом мнения самих жителей", - отметил Андрей Клычков. К фактическому благоустройству планируют приступить в следующем году.





Ксения Солоухина



