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17:00, 8 августа 2023 года В Заводском районе Орла прекратится движение автомобилей по Маслозаводскому переулку Это связано с неотложным капремонтом железнодорожных путей.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 00.00 9 августа до 8.00 10 августа в Орле прекратится движение машин по переулку Маслозаводскому в районе пересечения с железнодорожными путями на переезде Кромская – Цон.



Автобусы маршрута №21 с Новой Ботаники будут ездить через улицу Городскую, Песковскую, МОПРа, Комсомольскую и далее по маршруту. В пресс-службе городской администрации попросили автомобилистов также искать альтернативные пути объезда.





Сергей Силаев



