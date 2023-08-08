Главная » Новости



18:00, 8 августа 2023 года Первым обладателем "Кубка Железного Орла" стал силач из Перми Владимир Старцев успешно преодолел все испытания турнира.





В Орле состоялся "Кубок Железного Орла" по силовому экстриму. В нем приняли участие пять спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода и Перми.



Триумфатором соревнований стал пермяк Владимир Старцев. В его активе награды международного масштаба. Второе место у Ивана Шатова из Нижнего Новгорода, третье – у москвича Александра Рамазанова. Призеры награждены кубками, медалями. Все участники получили дипломы.



Силачи показали буксировку спецтехники, становую тягу автомобиля, силовую и плечевую эстафеты, пул-пуш.





Анастасия Дорохова



