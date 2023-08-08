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21:30, 8 августа 2023 года

Две организации из Орловской области попали в список с признаками нелегальной деятельности

Нарушения выявил банк России.

Фото из архива

Всего в предупредительном списке банка России более 10 тысяч организаций. В работе орловских предприятий специалисты выявили признаки нелегальных кредиторов.

Обе компании, пополнившие список, располагались в областном центре. Их деятельность были связана с незаконным предоставлением займов под залог авто и имущества.

Мы напоминаем, что, обращаясь к черному кредитору, вы рискуете как минимум переплатить начисленные проценты. Кроме того, черные кредиторы зачастую используют незаконные методы возврата долга: запугивание, угрозы, разговоры с родственниками заемщика, коллегами, друзьями и соседями. А иногда долги выбивают — в прямом смысле этого слова. Что касается нелегальных ломбардов, то они опасны тем, что заемщик может лишиться заложенного имущества. Нелегалы могут просто продать вещи, полученные в качестве залога, - предупреждает орловцев эксперт орловского отделения банка России Александр Наместников.


Сергей Силаев
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