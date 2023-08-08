Главная » Новости



14:14, 8 августа 2023 года В Орле восстановительные работы после урагана могут продлиться до конца недели Дождь и шквалистый ветер накрыли регион вечером 7 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжаются аварийно-восстановительные работы после прошедшего 7 августа урагана.

"В связи со вчерашним ураганным ветром произошло много аварийных ситуаций: оборваны провода ЛЭП, повалены линии электропередач и деревья, снесены остановки. Сейчас все службы задействованы в устранении данных последствий. До конца недели будем стараться все восстановить", – сообщили в мэрии. Напомним, что непогода нарушила электроснабжение в 22 районах Орловской области. Губернатор Андрей Клычков поручил оперативно устранить последствия урагана.





Артем Ежаков



