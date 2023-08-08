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14:11, 8 августа 2023 года

Орловец получил штраф за публикацию видео в интернете

По решению суда он заплатит десять тысяч рублей.


К административной ответственности привлекли ранее судимого жителя Свердловского района за нарушение требований законодательства. Как сообщает прокуратура Орловской области, орловец опубликовал в социальной сети видеозапись, содержащую высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по признакам национальности и происхождения. 
 
Дело рассмотрел Мценский районный суд, который назначил мужчине десять тысяч рублей штрафа.



Ксения Солоухина
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