Орловец получил штраф за публикацию видео в интернете
По решению суда он заплатит десять тысяч рублей.
К административной ответственности привлекли ранее судимого жителя Свердловского района за нарушение требований законодательства. Как сообщает прокуратура Орловской области, орловец опубликовал в социальной сети видеозапись, содержащую высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по признакам национальности и происхождения.
Дело рассмотрел Мценский районный суд, который назначил мужчине десять тысяч рублей штрафа.