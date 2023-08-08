Главная » Новости



14:11, 8 августа 2023 года Орловец получил штраф за публикацию видео в интернете По решению суда он заплатит десять тысяч рублей.





К административной ответственности привлекли ранее судимого жителя Свердловского района за нарушение требований законодательства. Как сообщает прокуратура Орловской области, орловец опубликовал в социальной сети видеозапись, содержащую высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по признакам национальности и происхождения. Дело рассмотрел Мценский районный суд, который назначил мужчине десять тысяч рублей штрафа.





Ксения Солоухина



