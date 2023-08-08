Главная » Новости



17:30, 8 августа 2023 года Школы и детсады в шести районах Орловской области готовы к новому учебному году Проверки идут до 18 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается приемка образовательных организаций ко Дню знаний. Проверки готовности детских садов и школ ведут и в районах региона. Они должны завершиться к 18 августа.



Как сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов, к 1 сентября готовы учреждения Глазуновского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Кромского и Свердловского районов.



Напомним, что в Орле приемка детских садов должна закончиться до 9 августа. Затем настанет очередь школ. Инспекторы проверяют территории, здания, инженерные сети, оборудование, документы, соблюдение норм СанПиНа.





Артем Ежаков



