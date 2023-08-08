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15:00, 8 августа 2023 года Литературно-кулинарный фестиваль "Тургеневский бережок" в Орле запланирован на начало сентября Гуляния пройдут на аллее Славы перед входом в городской парк.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации о проведении традиционного литературно-кулинарного фестиваля "Тургеневский бережок". Согласно документу, он состоится 2 и 3 сентября с 9:00 до 19:00 на аллее Славы перед входом в городской парк.



Напомним, что в рамках фестиваля для гостей проводят кулинарные мастер-классы, а местные производители и рестораны представляют свою продукцию. В частности, в 2021-м году готовили молекулярный борщ. В прошлом году на фестиваль приезжал известный шеф-повар Илья Лазерсон. Он показал, как готовить уху по-царски по рецептуре 1896 года.





Артем Ежаков



