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20:30, 8 августа 2023 года В Орле стартует этап чемпионата России по пляжному волейболу Матчи пройдут с 9 по 12 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орел готовится принять этап чемпионата России по пляжному волейболу. Национальный турнир пройдет с 9 по 12 августа. Всего на игры в Орле заявлены 20 женских пар и 30 мужских. Номинальными хозяевами площадки станут орловцы Дмитрий Казачков и Иван Скотников. Оба – призеры этапов ЦФО по пляжному волейболу.



Они начнут соревнования с квалификационного раунда. Первый день турнира пройдет на площадках на территории стадиона Ленина. Финальные матчи состоятся в центре Орла на площади Ленина.





Анастасия Дорохова



