ФК "Орел" сыграет против "Аэрозоли" в кубковом матче
На кону – выход в полуфинал.
Фото: архив "Вести-Орел"
Футбольный клуб "Орел" поспорит за выход в полуфинал кубка союза федераций футбола "Центр". 9 августа на стадионе Ленина будет гостить новомосковская "Аэрозоль". Начало встречи – 19:30, вход свободный.
"Зелено-белые" стартовали в розыгрыше турнира победой над смоленской "Камеей-СГУС" со счетом 4:2.
"Орлы" подходят к матчу в хорошем настроении. 5 августа команда разгромила брянский "БГУОР-АгроТрейд" со счетом 8:1. Поединок прошел в рамках первенства СФФ "Центр".