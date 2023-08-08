Орловский педагог представит свои методики на всероссийском конкурсе
Соревнование для учителей пройдет в Туле.
В конце сентября в Туле пройдет Всероссийский этап конкурса "Мастер года", где соберутся лучшие педагоги, чтобы продемонстрировать свои образовательные методики.
Орловскую область представлять будет победитель регионального этапа - педагог Мезенского педагогического колледжа Ирина Бобылева. Как проходит подготовка, и как ей удалось хобби сделать любимой работой, узнала корреспондент Юлия Опанасюк.