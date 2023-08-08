Главная » Новости



12:30, 8 августа 2023 года В Ливнах прошли всероссийские соревнования по мотокроссу Соревнования прошли 5 августа.







Два турнира по мотокроссу развернулись на трассе около въезда в Ливны со стороны Ельца. Второй год подряд гонки проходят не в июне, а в августе.

В 2023 году за звание самых быстрых боролись 63 спортсмена из Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Московской, Брянской, Волгоградской, Мурманской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.



Победителями в своих классах стали Александр Васильев, Сергей Ефремов, Вадим Старчиков, Максим Выгузов, Светлана Кузнецова, Егор Борисов, Тимофей Серов и Илья Клецман. Подробнее – в сюжете.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



