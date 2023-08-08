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10:16, 8 августа 2023 года В Орле мужчина перевернулся на электросамокате и был госпитализирован Он не справился с управлением на улице Комсомольской.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП произошло 7 августа в 8.05. Водитель 44 лет ехал на электросамокате "Якамура" по дороге дублеру на Комсомольской. В районе 308 дома он перевернулся.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчине потребовалась госпитализация. Он получил телесные повреждения.





Сергей Силаев



