В Орле мужчина перевернулся на электросамокате и был госпитализирован

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10:16, 8 августа 2023 года
В Орле мужчина перевернулся на электросамокате и был госпитализированОн не справился с управлением на улице Комсомольской.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП произошло 7 августа в 8.05. Водитель 44 лет ехал на электросамокате "Якамура" по дороге дублеру на Комсомольской. В районе 308 дома он перевернулся.
По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчине потребовалась госпитализация. Он получил телесные повреждения.
Сергей Силаев
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