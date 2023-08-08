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9:50, 8 августа 2023 года

Приметы в Ермолаев день. Отложите рукоделие, чтобы не потерять семейное счастье

8 августа христиане вспоминают преподобномученицу Параскеву Римскую. В народном календаре дата отмечена как Ермолаев день.


Что нельзя делать в этот день:
- Хозяйкам стоит учитывать ограничения, связанные с выпечкой. Нельзя сегодня печь хлеб и пироги с использованием прошлогодней муки. Предки считали, что в дом вернутся прошлые проблемы.
- Женщинам в этот день не нужно шить или заниматься любым рукоделием, где нужна иголка. В старину говорили, что так можно лишиться семейного счастья.
- А мужчинам лучше держать рабочие инструменты при себе и ни с кем не делиться. Так можно здоровье потерять.
- Обратите внимание на кошку. Если любимец в этот день с вами особенно дружелюбен, значит, в семье будет достаток.
- Сегодня не нужно ссориться. На Руси верили, что ссора 8 августа может отложиться на долгие годы.

Что можно и нужно делать в это день:
- Сегодня отличный день, чтобы готовить блюда из картофеля и грибов, а так же из сезонных овощей. Наши предки верили, что в этот день они предают сил.
- Благоприятный день, чтобы начинать новые дела и заканчивать старые.
- 8 августа отличный день, для семейных праздников. Приметы сулят, если сыграть свадьбу в этот день, то брак будет долгим и крепким.

 




Александра Бахтина
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