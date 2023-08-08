Главная » Новости



9:50, 8 августа 2023 года Приметы в Ермолаев день. Отложите рукоделие, чтобы не потерять семейное счастье 8 августа христиане вспоминают преподобномученицу Параскеву Римскую. В народном календаре дата отмечена как Ермолаев день.





Что нельзя делать в этот день:



- Хозяйкам стоит учитывать ограничения, связанные с выпечкой. Нельзя сегодня печь хлеб и пироги с использованием прошлогодней муки. Предки считали, что в дом вернутся прошлые проблемы.

- Женщинам в этот день не нужно шить или заниматься любым рукоделием, где нужна иголка. В старину говорили, что так можно лишиться семейного счастья.

- А мужчинам лучше держать рабочие инструменты при себе и ни с кем не делиться. Так можно здоровье потерять.

- Обратите внимание на кошку. Если любимец в этот день с вами особенно дружелюбен, значит, в семье будет достаток.

- Сегодня не нужно ссориться. На Руси верили, что ссора 8 августа может отложиться на долгие годы.



Что можно и нужно делать в это день:



- Сегодня отличный день, чтобы готовить блюда из картофеля и грибов, а так же из сезонных овощей. Наши предки верили, что в этот день они предают сил.

- Благоприятный день, чтобы начинать новые дела и заканчивать старые.

- 8 августа отличный день, для семейных праздников. Приметы сулят, если сыграть свадьбу в этот день, то брак будет долгим и крепким.









Александра Бахтина



