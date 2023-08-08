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10:15, 8 августа 2023 года Орловский округ отправил посылку для саперов и медиков в зону СВО Гуманитарный груз доставили на херсонский фронт.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Все необходимое для бойцов, находящихся на херсонском направлении, собрали представители бизнеса и жители Орловского муниципального округа. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.



Для саперов закупили антидроновое ружье, генераторы, инструменты, уличный умывальник, средства от насекомых, маскировочные сети, спальные мешки, экипировку, предметы личной гигиены, лекарства и продукты.



В подразделение к военным медикам отправили ноутбук, запчасти на машины, одежду, баки для воды, садовый душ, а также большую партию медицинских изделий и препаратов.





Ксения Солоухина



