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21:40, 7 августа 2023 года Жара проверила орловцев на прочность Особенно знойной выдалась первая неделя августа.





Орловская область оказалась во власти жары. Особенно знойно было в первую неделю августа.



Орловцы спасались от палящего солнца на водоемах и у фонтанов. Многим пережить жару помог кондиционер. Специалисты отмечают: при температуре от 30 градусов необходимо чистить радиаторы, чтобы туда не попадали микробы.



Диетологи напоминают, что в жаркую погоду воды стоит выпивать на литр больше, обед должен быть полноценным, а завтрак и ужин – легкие. От красного мяса стоит отказаться.



Водителям тоже следует опасаться жары и соблюдать некоторые правила. От поездок лучше отказаться, но, если возникла необходимость, нельзя водить транспорт в утомленном состоянии, оставлять детей одних в автомобиле даже с включенным кондиционером. Желательно выбирать маршрут, избегая пробок. Также следует запастись водой.



Совсем скоро погода снова изменится. Погоду на территории региона в ближайшие трое суток будет формировать балтийский циклон, который слегка понизит температурный градус до 28 градусов, ветер в пределах 7-12 метров в секунду.





Дарья Боева



