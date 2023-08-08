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8:30, 8 августа 2023 года

В Орле асфальтогранулятом отремонтировали 20 участков дорог частного сектора

Рабочим «Спецавтобазы» предстоят работы еще на 17 объектах.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжается ремонт улиц частного сектора асфальтогранулятом. Как сообщили в мэрии, 6 августа рабочие "Спецавтобазы" отремонтировали таким способом улицы Тюленина, Земнуховой, Кошевого, Чайкиной, Громовой, Челюскинцев, а также переулок Фестивальный.

Всего отсыпано порядка 20 участков, включая переулок Черемховский, улицу Мичурина, Дачный проезд, улицу Калужскую, переулок Поворотный, участок Новосильского шоссе, улицу М. Киселева, улицу Луговую, а также подъезды к кладбищам и к озеру Светлая жизнь.

Впереди еще 17 участков. Их отсыпка продолжится после фрезерования в ближайшие недели улиц Бурова, Раздольной, Городской и Михалицына и при хорошей погоде.


Артем Ежаков
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