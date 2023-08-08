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9:30, 8 августа 2023 года В Детском парке Орла стартует новый киносезон Первый показ пройдет 12 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В субботу на летней эстраде Детского парка состоится первый показ под открытым небом в рамках нового киносезона. Приглашаются все желающие. Об этом сообщили в мэрии Орла. Название фильма раскрывать не стали, но заверили, что он понравится как совсем маленьким орловцам, так и подросткам.



Напомним, что летняя эстрада была обновлена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



Бесплатный кинозал под открытым небом будет работать до конца месяца: 12, 19, 26 и 27 августа с 20:00 до 22:00.









Артем Ежаков



