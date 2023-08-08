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10:00, 8 августа 2023 года Орловцев приглашают на выставку-ярмарку "Вино — сыр, Хлеб — Мед" Гостей ждет дегустация и выступление артистов.





С 11 по 13 августа в парке "Орловская крепость" развернется выставка-ярмарка, на которой представят вино, продукцию сыроварен, пчеловодческих хозяйств и хлебопекарен. Как сообщил в своем тг-канале мэр Орла Юрий Парахин, ее участниками станут около 30 изготовителей, торговых домов и брендов. В программе — презентации, дегустации, выступление артистов.





Ксения Солоухина



