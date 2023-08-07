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21:00, 7 августа 2023 года

Орловцы во второй раз пробежали благотворительный полумарафон "ПоБерегу"

На старт вышли 1678 человек.


5 августа в Орле прошел второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу". Более полутора тысяч человек объединились с одной целью – помочь в строительстве второй детской инклюзивной площадки в Орле.

Начали участники с массовой зарядки. Затем начался сам забег – на тысячу метров, 5,2 километра, 21,1 километра. Особенные дети тоже присоединились – они преодолели сто метров.

Участвовали в забеге благобегуны из нашего региона, Курска, Тулы, Архангельска, Хабаровска, Мурманска. Также на старт снова вышла команда ГТРК «Орел».
Самую большую дистанцию в 21,1 километра у мужчин быстрее всех пробежал Юрий Юрченко, у девушек – Ольга Куприна.

Каждому финишеру вручили памятную медаль.


Анастасия Дорохова
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