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21:00, 7 августа 2023 года Орловцы во второй раз пробежали благотворительный полумарафон "ПоБерегу" На старт вышли 1678 человек.





5 августа в Орле прошел второй благотворительный полумарафон "ПоБерегу". Более полутора тысяч человек объединились с одной целью – помочь в строительстве второй детской инклюзивной площадки в Орле.



Начали участники с массовой зарядки. Затем начался сам забег – на тысячу метров, 5,2 километра, 21,1 километра. Особенные дети тоже присоединились – они преодолели сто метров.



Участвовали в забеге благобегуны из нашего региона, Курска, Тулы, Архангельска, Хабаровска, Мурманска. Также на старт снова вышла команда ГТРК «Орел».

Самую большую дистанцию в 21,1 километра у мужчин быстрее всех пробежал Юрий Юрченко, у девушек – Ольга Куприна.



Каждому финишеру вручили памятную медаль.





Анастасия Дорохова



