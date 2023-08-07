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20:00, 7 августа 2023 года В Орле на День города приготовили 25-метровые роллы Мастер-класс для юных орловцев провели в двух точках.





5 августа для юных орловцев приготовили необычный мастер-класс. В двух точках Орла с их помощью готовили 25-метровые ролл – самые большие из всех, которые когда-либо крутили в регионе. Ребятам в готовке помогали опытные повара.



В прошлом году главным ингредиентом был лосось, в этом всем по вкусу пришлась креветка. Понадобилось 15 килограммов креветок, 45 килограммов риса, 20 килограммов огурцов, 10 килограммов сыра. Традиционные нори заменили на сырную бумагу тофу.



В следующем году планку поднимут еще выше – приготовят четыре ролла общей длиной 100 метров.





Александра Бахтина



