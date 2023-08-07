понедельник 7.08.2023 20:29:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 7 августа 2023 года

В Орле на День города приготовили 25-метровые роллы

Мастер-класс для юных орловцев провели в двух точках.


5 августа для юных орловцев приготовили необычный мастер-класс. В двух точках Орла с их помощью готовили 25-метровые ролл – самые большие из всех, которые когда-либо крутили в регионе. Ребятам в готовке помогали опытные повара.

В прошлом году главным ингредиентом был лосось, в этом всем по вкусу пришлась креветка. Понадобилось 15 килограммов креветок, 45 килограммов риса, 20 килограммов огурцов, 10 килограммов сыра. Традиционные нори заменили на сырную бумагу тофу.

В следующем году планку поднимут еще выше – приготовят четыре ролла общей длиной 100 метров.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.