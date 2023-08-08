Орловчанка Анастасия Мадышева завоевала бронзу на чемпионате страны по легкой атлетике
Спортсменка стала одной из лучших на дистанции 800 метров.
Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области
Соревнования по легкой атлетике прошли в Челябинске. Орловская спортсменка Анастасия Мадышева стала третьей на дистанции 800 метров, преодолев ее со временем 2:03.50. Об этом сообщаетгруппа "ProSport57".
Девушка уступила легкоатлетке из Иркутской области, которая финишировала со временем 2:03.13.