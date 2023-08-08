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10:30, 8 августа 2023 года Орловчанка Анастасия Мадышева завоевала бронзу на чемпионате страны по легкой атлетике Спортсменка стала одной из лучших на дистанции 800 метров.



Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Соревнования по легкой атлетике прошли в Челябинске. Орловская спортсменка Анастасия Мадышева стала третьей на дистанции 800 метров, преодолев ее со временем 2:03.50. Об этом сообщает группа "ProSport57". Девушка уступила легкоатлетке из Иркутской области, которая финишировала со временем 2:03.13.





Ксения Солоухина



