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19:00, 7 августа 2023 года

В День города для жителей Орла выступили Феликс Царикати и группа "Любэ"

Музыканты поздравили горожан с праздником и исполнили свои лучшие произведения.


5 августа специально для жителей и гостей города на главной площади Орла выступил ансамбль "Славица", Филипп Вейс, военный оркестр ФСО и многие другие.

Свою программу подготовил для орловцев Заслуженный артист России Феликс Царикати. Он признался, что для него это не просто гастроли. Артист любит Орел, здесь почти всю жизнь прожил его брат, а сейчас здесь живет его племянник.

На сцене Феликса Царикати сменила группа "Любэ". Николай Расторгуев уже не первый раз выступает в Орле. Для благодарной публики группа исполнила свои лучшие хиты.


Александра Бахтина
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