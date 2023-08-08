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11:00, 8 августа 2023 года В Орле поймали двух молодых веловоров Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле полицейские подозревают 32-летнего мужчину и его 28-летнего приятеля в краже двух велосипедов. Об этом сообщили в региональном УМВД. Хозяйка велосипедов оставила их в подъезде непристегнутыми, чем и воспользовались фигуранты.



Первый велосипед подозреваемые бросили, а второй – оцененный в 26 тысяч рублей – продали. Его в итоге нашли, покупатель не знал, что стал обладателем ворованного. Первый велосипед по-прежнему ищут.



Суда подозреваемые будут ждать под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже.





Артем Ежаков



