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7:30, 8 августа 2023 года Юные амчанки привезли серебро с фестиваля "Загрузи себя футболом" Соревнования прошли в Липецке.



Фото участников соревнований

Юные спортсменки из Мценска выступили на фестивале "Загрузи себя футболом" в Липецке. Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд.



Мценская "Фортуна" заняла второе место, уступив в финале липчанкам со счетом 3:4. Лучшим защитником турнира признана наша София Ильяшенко, самым ценным игроком команды стала Дарья Пятина.



Занятое второе место позволило нашей команде завоевать путевку во всероссийский финал, который состоится в конце сентября в Анапе. В турнире принимали участие и юные ливенские футболистки – они в итоге заняли пятое место.





Анастасия Дорохова



