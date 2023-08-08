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8:00, 8 августа 2023 года В Орловскую область ввезли 4,8 тысячи кубометров пиломатериалов из Беларуси С начала года регион получил 155 партий.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С начала 2023 года Орловская область получила 4,843 кубических метра пиломатериалов. В 2022 году поставок не было.



Проверку в отношении ввезенных материалов провели сотрудники Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, должностные лица выдали соответствующие сертификаты фитосанитарного контроля. Продукцию использовали по назначению.





Сергей Силаев



