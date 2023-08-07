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20:00, 7 августа 2023 года Орел принял Фестиваль русского гостеприимства Свои подворья представили районы Орловщины и мастера из соседних областей.





5 августа в парке Победы города Орла состоялся Фестиваль русского гостеприимства. В праздничный для орловцев день свои подворья представили районы региона и мастера из соседних областей.



Для гостей приготовили мастер-классы, угощения, музыкальные выступления.



В обеспечении правопорядка участвовали дружинники из "Бригады Катукова". Они же преподали желающим азы военной подготовки.



Фестиваль в регионе прошел второй год подряд.





Евгения Пьянова



