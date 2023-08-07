"Зелено-белые" успешно начали второй круг первенства СФФ "Центр".
5 августа ФК "Орел" открыл второй круг первенства СФФ "Центр" встречей с брянским "БГУОР-АгроТрейд". Итог игры – убедительная победа 8:1. Четырьмя забитыми мячами в составе "зелено-белых" отметился Евгений Рагулькин, два гола на счету Артема Лукши, по одному мячу в ворота соперника забили Дмитрий Копылов и Иван Щербаков.
Матч посетили много жителей и гостей города. Среди них – Геннадий Зюганов, Валерий Баринов и Юрий Семин. Последний был награжден медалью "Гордость и слава Орловщины".