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15:00, 7 августа 2023 года

Экс-пристав предстанет перед орловским судом за превышение полномочий

Следствие считает, что из-за действий обвиняемой бюджеты не досчитались 2,4 миллиона рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения одного из райотделов ФССП. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в прокуратуре и СУ СК России, с 2011 по 2021 годы обвиняемая давала незаконные указания подчиненным не регистрировать поступающие исполнительные документы. Из-за этого не было оформлено 5200 актов, бюджеты разных уровней лишись более 2,4 миллиона рублей.

По версии следствия, обвиняемая делала это с целью увеличения статистических показателей и придания ложной видимости эффективности своей работы.


Артем Ежаков
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