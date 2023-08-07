Экс-пристав предстанет перед орловским судом за превышение полномочий
Следствие считает, что из-за действий обвиняемой бюджеты не досчитались 2,4 миллиона рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения одного из райотделов ФССП. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщили в прокуратуре и СУ СК России, с 2011 по 2021 годы обвиняемая давала незаконные указания подчиненным не регистрировать поступающие исполнительные документы. Из-за этого не было оформлено 5200 актов, бюджеты разных уровней лишись более 2,4 миллиона рублей.
По версии следствия, обвиняемая делала это с целью увеличения статистических показателей и придания ложной видимости эффективности своей работы.