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15:30, 7 августа 2023 года В Орле на улице Матвеева началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса На объекте идут земляные работы.





Строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография". На эти цели направят более 220 миллионов рублей. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в физкультурно-оздоровительном комплексе будет три зала: универсальный, для занятий танцевальным спортом и тренажерный. Также там оборудуют раздевалки, тренерские, хозяйственные и технические помещения. Сейчас на территорию завозят песок. Ведутся земляные работы.





Ксения Солоухина



