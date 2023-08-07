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13:30, 7 августа 2023 года В Орловской области отремонтируют мосты через Рыбницу и Цкань Уже подготовили проектно-сметную документацию.



Фото: архив

Реконструкция объектов пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В порядок приведут мост через реку Рыбница в Свердловском районе, а также через реку Цкань в Болховском районе. Протяженность переправ составляет 41,2 погонных метра.



- На данный момент проектно-сметная документация уже разработана и ведется ее загрузка для прохождения государственной экспертизы, - уточнили в департаменте дорожного хозяйства.





Ксения Солоухина



