В Орловской области отремонтируют мосты через Рыбницу и Цкань
Уже подготовили проектно-сметную документацию.
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Реконструкция объектов пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В порядок приведут мост через реку Рыбница в Свердловском районе, а также через реку Цкань в Болховском районе. Протяженность переправ составляет 41,2 погонных метра.
- На данный момент проектно-сметная документация уже разработана и ведется ее загрузка для прохождения государственной экспертизы, - уточнили в департаменте дорожного хозяйства.