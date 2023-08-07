Главная » Новости



12:00, 7 августа 2023 года Более 20 орловских семей направили маткапитал на обучение в детей автошколе Образование остается популярным направлением расходов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С начала действия программы расходы материнским капиталом на образование покрыли 3504 семьи. С начала 2023 года 22 семьи из Орловской области направили средства на оплату учебы в автошколе.



По информации Социального фонда России по Орловской области, для оплаты потребуются данные договора об оказании образовательных услуг и реквизиты с указанием банковского счета. С заявлением можно обратиться и в лично в отделения фонда.





Сергей Силаев



