Доходы бюджета Орловской области превысили 26 миллиардов рублей
В регионе увеличился объем налоговых поступлений.
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За первые шесть месяцев 2023-го доходы бюджета Орловщины составили 26,6 миллиарда рублей, что на 3,1 миллиарда больше прошлогодних показателей. В регионе отмечен рост налоговых поступлений, большая часть которых была уплачена организациями.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в полном объеме профинансировали социально-значимые расходы: культурная сфера – 19 миллиардов рублей, национальная экономика – 6,2 миллиарда рублей. Кроме того, муниципальные образования получили межбюджетные трансферы в размере 10,4 миллиарда рублей.