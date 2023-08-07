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11:00, 7 августа 2023 года В Орловском музее изобразительных искусств представлена серия картин "Черной собаки" Именно такое название носит творческое объединение из пяти художников.







В музее представили 70 картин. Разнообразие техник и жанров - от ренессанса до модернизма. Здесь царят образы русской природы и жизни.



Название творческого объединения, на первый взгляд отражает что-то таинственное, неуловимое и свободное. Однако, его смысл знают только художники. Почему именно "Черная собака" и чем картины удивили орловцев, узнала Эльза Ахмедбекова.



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Эльза Ахмедбекова



