В Орловском музее изобразительных искусств представлена серия картин "Черной собаки"
Именно такое название носит творческое объединение из пяти художников.
В музее представили 70 картин. Разнообразие техник и жанров - от ренессанса до модернизма. Здесь царят образы русской природы и жизни.
Название творческого объединения, на первый взгляд отражает что-то таинственное, неуловимое и свободное. Однако, его смысл знают только художники. Почему именно "Черная собака" и чем картины удивили орловцев, узнала Эльза Ахмедбекова.